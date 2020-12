Decathlon, l’Ance: “Dal Comune interpretazioni irragionevoli”

PALERMO – “La sentenza del Tar sul diniego al cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile dell’ex Cocacola per Decathlon dimostra che, ancora una volta, gli uffici tecnici del Comune di Palermo scelgono l’interpretazione più “inspiegabile e irragionevole”, come dice la sentenza, pur di non prendersi alcuna responsabilità nel rilasciare le autorizzazioni richieste”.

Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi. “La cosa più grave – continua il presidente – è che l’amministrazione comunale, che ha un ufficio dell’avvocatura strutturato, continui ad esporsi a cause e giudizi contro atti illegittimi che non solo vengono annullati dai giudici amministrativi ma condannano la città ad una crisi economica sempre più drammatica”.