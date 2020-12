Due imprenditori denunciati per truffa: sequestro per 700 mila euro

MESSINA– La Guardia di Finanza di Messina ha scoperto due aziende agricole di Caronia e Longi che avrebbero indebitamente beneficiato di 700 mila euro di finanziamenti comunitari, cofinanziati dalla Regione Siciliana e denunciato due imprenditori agricoli per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I contributi al centro dell’inchiesta erano quelli concessi nell’ambito del piano di sviluppo regionale, orientato alla valorizzazione turistica del territorio. Nel dettaglio, gli aiuti avrebbero permesso ai due imprenditori, rispettivamente, di riqualificare un immobile, da destinare ad attività ricettiva del tipo “bed & breakfast,” e di ammodernare struttura e macchinari di un’azienda rurale. Secondo l’accusa, i due avevano dichiarato costi ben superiori a quelli effettivamente sostenuti. La Guardia di finanza ha anche eseguito un sequestro preventivo di beni nei loro confronti per circa 700 mila euro complessivi. (ANSA)