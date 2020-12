Il Covid e le gambe amputate: il dramma dell’ex difensore Bellugi

Un altro dramma provocato dal virus. Ricoverato in ospedale dal 4 novembre a causa della positività al Covid-19, l’ex difensore di Inter, Bologna e Napoli, Mauro Bellugi, è stato sottoposto a un delicato intervento per l’amputazione delle gambe. Lo ha raccontato lo stesso ex calciatore.

“Il chirurgo mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Monchengladbach”, ha spiegato Bellugi, che ha 70 anni, durante una intervistagiornalista Luca Serafini, riferendosi all’unica rete della sua carriera, realizzata nella sfida di Coppa dei Campioni del 3 novembre 1971, vinta 4-2 dall’Inter contro i tedeschi.