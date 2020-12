ACI CASTELLO (CT) – Una notte da incubo per un gioielliere catanese e la sua famiglia. Una banda di criminali, con il volto travisato forse un passamontagna, è riuscita a introdursi nella tarda serata di ieri in una villa in via Mollica ad Aci Castello, precisamente nella frazione Cannizzaro.

Uno dei rapinatori era armato

Uno dei criminali ha minacciato la vittima con un arma e lo ha costretto a consegnargli una serie di monili in argento che erano custoditi nella cassaforte. Una volta preso il bottino i malviventi sono riusciti a fuggire e a dileguarsi in auto.



Auto della fuga è risultata rubata

Immediatamente dopo la rapina è scattato l’allarme e nella villa sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Acireale e della Stazione di Aci Castello. I militari hanno già rintracciato l’automobile con cui i rapinatori sono riusciti a scappare. Si tratta di una vettura risultata rubata.

Le indagini sono serratissime

Gli investigatori hanno già raccolto la testimonianza del gioielliere per cercare di avere più elementi utili a identificare i componenti della banda. Il fatto che i rapinatori sapessero che nella cassaforte erano custoditi i preziosi in argento apre scenari inquietanti. I criminali potrebbero aver studiato le abitudini della vittima prima di colpire.

Da ieri notte è scattata una vera e propria caccia alla gang. Il valore dei monili trafugati è in fase di stima.