“Lega pronta a governare Palermo, ma al momento niente nomi”

"No a soluzioni caserecce o fughe in avanti"

PALERMO – “La Lega è il primo partito italiano e candidandosi a governare a Palermo come in tutta la Sicilia lavora per tenere unita la coalizione di centrodestra ed esprimere il candidato sindaco del dopo-Orlando, aprendo anche ai movimenti civici alternativi alla sinistra”. Lo dichiara Alessandro Anello, coordinatore della Lega a Palermo e responsabile enti locali per la Sicilia occidentale.

“Per sgomberare il campo da ogni equivoco – continua Anello – per adesso parliamo soltanto programmi, non di toto-nomi, in un percorso nel quale la crescita di ogni amministratore e militante non sia a danno del gioco di squadra. Nella Lega sono importanti ruoli e procedure: no a soluzioni caserecce, sì a regole semplici, strutturare e codificate, da rispettare per progredire tutti insieme. Senza fughe in avanti. Meno distrazioni sui nomi, più concentrazione sui programmi per onorare la crescente fiducia che ci riconoscono i cittadini. C’è un mare intero da riempire – conclude Anello – per andare a governare Palermo, la Sicilia e l’Italia”.