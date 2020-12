McDonald’s dona pasti gratis alle famiglie povere di Palermo

PALERMO – McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald doneranno 400 pasti caldi ogni settimana, fino a marzo a diverse strutture caritative individuate da Banco Alimentare della Sicilia Occidentale che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà. Fra i 7 ristoranti presenti su Palermo e provincia, i ristoranti McDonald’s di Piazza Castelnuovo, Viale Regione Siciliana, Piazza Boiardo e via Pecoraino, presso il centro commerciale Forum, saranno coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occuperanno della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti dai volontari delle seguenti strutture caritative del territorio convenzionate con Banco Alimentare della Sicilia Occidentale: l’Organizzazione Protezione Civile LeAli, la Congregazione Missionari Servi dei Poveri, l’Associazione di Volontariato Missione S. Francesco, Anirbas, l’Associazione Rotary Francesca Morvillo Onlus, il Centro Ascolto Don Orione, l’Associazione Life and Life Onlus e l’Associazione Pro.Vi.De Regina della Pace Onlus. (ANSA).