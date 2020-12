Miceli: “Alleanza tra Mpa e Lega? Esperimenti contro natura”

“In Sicilia la Lega può essere al massimo il salvacondotto per qualche carriera politica in declino, non la casa di chi ispira la sua azione politica ai valori cattolico-cristiani” – questo il commento di Carmelo Miceli, componente della Segreteria nazionale del Partito Democratico, alla notizia del patto federativo tra il partito di Salvini e il Movimento per l’Autonomia di Lombardo.

“Esperimenti contro natura come questi, – conlcude Miceli – soprattutto dopo la fallimentare esperienza Musumeci, dimostrano che, per il bene dei Siciliani, la ricerca di una intesa tra il Partito Democratico e i moderati siciliani è questione necessaria e inevitabile”.