Natale, gara di solidarietà per i poveri di Palermo

PALERMO – Diverse associazioni di volontariato di Palermo stanno collaborando in questi giorni per la raccolta e la distribuzione di aiuti alle famiglie in difficoltà di alcuni quartieri della città particolarmente colpiti dalla crisi economica determinata dalla pandemia.

L’associazione di volontariato “Giovanni Verga ” ha raccolto 5.000 euro di buoni spesa per acquisti di generi alimentari, mentre la cooperativa sociale “Giorgio La Pira” sta contribuendo con una fornitura di fermenti lattici vivi, colliri e vitamine per bambini per un valore di 2.000 euro. Della distribuzione si stanno facendo carico l’associazione “Liberi e forti” nel quartiere di Cruillas, l’associazione Nostra Signora del Rotolo nel quartiere di Vergine Maria, e una rete di volontari per il quartiere di Falsomiele. (ANSA).