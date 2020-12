Palermo-Bari: rosanero alla gara della verità

CALCIO - SERIE C

Per i rosanero di Roberto Boscaglia un match che può dire tanto sulla bontà del lavoro svolto fin qui

PALERMO – Dove può arrivare questo Palermo? Una domanda che si stanno facendo tutti i tifosi rosanero che nelle ultime settimane hanno ormai ben compreso che la strada per arrivare in Serie B è tutt’altro che semplice, quantomeno direttamente.

La Ternana vola il Bari insegue e difficilmente hanno fin qui perso colpi ho avuto periodi di particolare difficoltà. Il Palermo li ha invece avuti: in prima battuta l’inizio di campionato da dimenticare, poi i numerosi contagi che hanno costretto i rosanero ha scendere in campo con diverse assenze in tutti i reparti.

Domani il match della verità contro il Bari, una delle corazzate del torneo per testare qual è l’effettiva forza della squadra. I rosanero sono reduci dal pari esterno per 0-0 contro la Vibonese che ha lasciato il bicchiere mezzo vuoto, anche in virtù dell’inferiorità numerica degli avversari nel secondo tempo.

Boscaglia sembra ancora una volta intenzionato ad affidarsi al suo modulo preferito, ovvero il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Pelagotti, con davanti a lui una linea a quattro composta da Accardi, Somma, Marconi, che ha scontato un turno di qualifica, e Crivello; in mediana certo di un posto Odjer, con al suo fianco che dovrebbe uno tra Palazzi e Broh, col primo favorito sul secondo; terminale offensivo Saraniti, con alle sue spalle tre fantasisti Kanoute, Rauti e Floriano.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Palazzi (Broh), Odjer; Kanoute, Rauti, Floriano (Valente); Saraniti.