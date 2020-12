Palermo-Bari, Romairone: “Coi rosa partita importante”

CALCIO - SERIE C

“Col Palermo sarà una partita difficile, importante”. A dirlo è Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Bari, prossima avversaria in campionato dei rosanero di Roberto Boscaglia. Intervenuto in conferenza stampa, il dirigente dei galletti, ha poi proseguito soffermandosi anche sull’imminente apertura della sessione invernale di calciomercato: “Dopo Palermo sarà valutata ogni cosa, sia a livello di quotidianità che di rosa. Che mercato sarà? Meno cose possibili: chi avrà necessità di andare a giocare e qualche piccolo particolare per migliorare questa rosa. Al di là del mercato che si aprirà a breve, io credo che i margini di crescita del nostro lavoro siano ancora importanti”.