Partito Democratico, Villari completa la squadra

Catania – Il segretario provinciale del Partito Democratico di Catania, Angelo Villari ha assegnato nuovi incarichi di lavoro all’interno del PD etneo, completando così l’organigramma dei dipartimenti interni e armonizzando gli incarichi di lavoro provinciali con le strutture regionale e Nazionale del PD.

Questi i nuovi incarichi assegnati: Giuseppe Berretta, responsabile del dipartimento Formazione politica in rapporto con la “Fondazione Cultura della Politica” costituita a livello Nazionale; Ersilia Saverino, responsabile del dipartimento Beni Culturali e Spettacoli dal vivo; Cosimo Marotta responsabile del dipartimento Aree interne; Ignazio Puglisi e Franco Zappalà, all’interno del Dipartimento Sostenibilitá, avranno la responsabilità dell’Osservatorio provinciale sui rifiuti.

“Il mio sentito augurio di buon lavoro ai dirigenti del PD catanese chiamati a queste nuove responsabilità. Per noi questi incarichi di lavoro rappresentano uno strumento essenziale per svolgere al meglio l’attività politica nella nostra provincia– dichiara il segretario Angelo Villari – Lavoreremo tutti insieme, nel segno dell’unità, per far crescere la comunità del Partito Democratico, costruire un programma politico alternativo e concreto e per essere pronti ad affrontare le sfide politiche che ci attendono nel prossimo futuro”.