Pogliese: “Al 99% Tacopina proprietario del Catania”

CATANIA – Il Catania continua ad essere della Sigi, ma a breve ci dovrebbe essere il passaggio di mano a Tacopina.

Il sindaco della città etnea Salvo Pogliese ha parlato proprio della trattativa: “Firma di Tacopina già in giornata? Ritengo e mi auguro di sì – dichiara a “CataniaNews.it” -. Ho incontrato l’avvocato Salvo Arena con cui, insieme a Sergio Parisi, ci siamo confrontati su alcune tematiche oggetto di quell’incontro di domenica scorsa con Tacopina in merito alla convenzione che stiamo immaginando per la gestione del Massimino e in riferimento, anche, ad alcune opere che andremo a realizzare grazie alla rimodulazione di alcuni fondi europei per il miglioramento dello stadio, quindi credo che ormai la strada sia tracciata”.

“Mi auguro che ci possano essere importanti novità nell’interesse del Catania Calcio, ma anche della città. Come dico sempre, una squadra di vertice a livello calcistico gioca un ruolo fondamentale in termini di marketing territoriale e di promozione della città con ricadute economiche significative. Da sindaco di Catania sono felice di questa strada imboccata e voglio ringraziare per l’ennesima volta la Sigi per quel che hanno fatto il 23 luglio salvando la matricola 11700, salvando la Lega Pro, facendo una scelta dal punto di vista imprenditoriale assolutamente eretica con una società con oltre 60 milioni di euro di debiti”.

“Non dobbiamo dimenticare – conclude Pogliese – quello che questi imprenditori hanno fatto e quel percorso avviato, che oggi mi auguro possa conoscere un passaggio ancora più importante che ci potrebbe portare da qui a qualche anno alla serie A e che la nostra città e la nostra terra meritano. Percentuale? 99%”.

