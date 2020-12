Ponte Morandi, i periti del Gip: “Controlli mancanti e inadeguati”

“Controlli mancanti” e “inadeguati”, “nessun intervento per arrestare il degrado” e “la riparazione dei difetti”, ma anche “carenze progettuali e difetti costruttivi in fase di realizzazione”. Sono queste le cause che hanno determinato il collasso del ponte Morandi, il viadotto autostradale crollato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone a Genova. Lo mettono nero su bianco i periti del giudice per le indagini preliminari Angela Nutini: la relazione verrà discussa da gennaio nelle udienze del secondo incidente probatorio.