CATANIA – Ancora un riconoscimento. Il Premio internazionale Campus europeo “Marco e Alberto Ippolito” è stato assegnato all’IIS ”Vaccarini”.

L’istituto di via Orchidea è stato pluripremiato alla XVIII edizione del Campus europeo “Marco e Alberto Ippolito”, la Kermesse internazionale, ideata e curata da Leo Pangallo e Natina Cristiano, che da 18 anni fa incontrare studenti, insegnanti, dirigenti delle scuole superiori di dodici Paesi europei: Grecia, Svezia, Germania, Portogallo, Romania, Polonia, Bulgaria, Spagna, Francia, Italia (unico paese che partecipa con tre scuole: Catania, Cisternino e Roma).

Il focus 2020

Un argomento diverso ogni anno.Un tema sempre collegato ai temi della crescita di ogni giovane in un mondo che cambia, della formazione individuale e collettiva, della responsabilità, della cittadinanza europea in un mondo che vorremmo ricreare. Un progetto di lavoro che dura per ciascuna scuola aderente un anno e prevede quattro sezioni: quella narrativa, quella poetica, quella fotografica, quella multimediale e sociologica.

I lavori premiati

Un anno di impegno il 2020 anche per le ragazze ed i ragazzi del “Vaccarini” che hanno lavorato a scuola, prima dell’interruzione delle lezioni, con la guida delle professoresse Pina Arena e Maria Grazia Granata. Quattro le opere premiate: “Rincontrarsi “, poesia di Maripia Privitera (5asa); “Voglia di volare” poesia di Marco Abate (5csa); “Mia Madre”, racconto di Riccardo Loreto (2asa); “Naufragar m’è dolce in questo mare” , fotografia di Anastasia Laviola (5csa). “I testi poetici e narrativi premiati parlano di desiderio, abbracci, di affetti, di amore che passa attraverso le generazioni, ma anche di sfide e battaglie da vincere su se stessi innanzitutto – spiega la prof Arena. Mentre rileggo le poesie ed i racconti scritti dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze mesi fa, prima dell’emergenza, trovo conferma alla forza e alla bellezza dei sentimenti che li aiutano ora, in questo tempo diverso e difficile, a resistere, ad andare avanti, a fare progetti nuovi in un mondo che cambi”a. Così la fotografia di Anastasia coniuga la parola letteraria con le immagini”, la scrittura di Marco, Mariapia e Riccardo diventa luogo di ricerca e di elaborazione di emozioni e di conoscenza di sé “Partecipare anche a distanza è stato come ritrovare una comunità reale -aggiunge – europea, che vuole continuare a costruire un progetto comune”.

La premiazione

Alla premiazione in remoto hanno partecipato rappresentanti delle scuole europee aderenti al progetto. È intervenuto il prof. Demetrio Neri, docente di bioetica all’Università di Messina. Con le ragazze ed i ragazzi premiati anche la Dirigente Scolastica Salvina Gemmellaro, le docenti Pina Arena, Maria Grazia Granata e Carmen Cusimano. Ora si aprono i lavori per la XIX Edizione del Premio.