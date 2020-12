CATANIA – Ruba un’auto ma viene arrestato. È accaduto ieri sera: la Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese Filippo Storiniolo (classe 1988) per furto aggravato.

Gli agenti sono stati allertati da una chiamata al 112 che segnalava il furto di un’autovettura appena consumato in via Palazzotto ad opera di un individuo ben descritto.

Gli equipaggi di volante, prontamente allertate dalla Sala Operativa, hanno intercettato l’autovettura segnalata in via Alogna. Il conducente è stato immediatamente bloccato e, all’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti numerosi attrezzi atti allo scasso, probabilmente utilizzati per asportare il veicolo.

In considerazione di quanto accertato, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.