S. Agata, Ferrara: “Arrabbiatissimo, D non è l’Eccellenza”

“Abbiamo fatto una grande prestazione ma abbiamo perso due punti su un gol nel finale da una distrazione”. Questo il commento del tecnico del Sant’Agata, Pasquale Ferrara, dopo il pareggio ottenuto contro l’FC Messina: “Non abbiamo fortuna, il loro portiere ha fatto un miracolo mentre il nostro non ha dovuto fare chissà quante parate. Non si è vista grande differenza contro uno squadrone, in Serie D però al primo errore ti castigano, non siamo più in Eccellenza”.