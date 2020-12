Stasera in tv, Harry Potter e il classico di Edoardo

Stasera, 22 dicembre 2020 in tv: cinema, svago, approfondimento e Harry Potter.

Su RAI 1 verrà trasmesso “Natale in casa Cupiello”, il film sentimentale-familiare con Sergio Castellitto e Marina Confalone. Trasmesso alle 21.35, il film rappresenta la trasposizione filmica dell’intramontabile opera teatrale di Eduardo De Filippo, firmata dal regista Edoardo De Angelis. “Natale in casa Cupiello”, prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, racconterà le vicende complesse e conflittuali di una famiglia che, col Natale alle porte, si ritrova a fare i conti con una profonda incapacità di comunicare.

Su RAI 2 torna Enrico Brignano con “Un’ora sola vi vorrei – per le feste” alle 21.25. Il format, breve, inusuale, travolgente e comico, riesce a portare spensieratezza all’interno delle case degli italiani in questi giorni di festa, volgendo l’attenzione verso argomenti di attualità, con un’analisi attenta e ironica dei fatti principali di questo periodo.

Su RAI 3 verrà trasmesso alle 21.15 “Carta bianca V” un programma di approfondimento su argomenti di cronaca e di politica, condotto da Bianca Berlinguer.

Per gli amanti dei film drammatici ma allo stesso tempo romantici, RETE 4 trasmetterà alle 21.25 “Ufficiale e gentiluomo” un film drammatico del 1981 con Richard Gere, diretto da Taylor Hackford. Il film racconta la storia di Zack Mayo, figlio di un marinaio che non ha mai ottenuto nulla dalla vita. Spinto dal desiderio di avere una vita diversa rispetto a quella vissuta precedentemente, si iscrive al corso per piloti militari di jet della marina. Il corso lo metterà a dura prova ma l’amore nato dall’incontro con Paula gli darà nuove prospettive di vita.

Per gli amanti della saga “Harry Potter”, CANALE 5 trasmetterà alle 21.45 la prima parte de “I doni della morte” con Daniel Radcliffe. Gli alunni di Hogwarts si accingono a tornare a scuola dopo le vacanze, ma questo non sarà un anno semplice come gli altri. Harry, Ron e Hermione si dovranno preparare a una pericolosa missione: scoprire e distruggere il segreto dell’immortalità di Voldemort tra le terribili Forze Oscure e gli amici del Signore Oscuro, forze che cercheranno di mettere a repentaglio la loro missione.

Su ITALIA UNO alle 21.15 andrà in onda il programma satirico e d’inchiesta “Le iene show” condotto da Nicola Savino.

RAI MOVIE (canale 24) trasmetterà “Smetto quando voglio” alle 21.10, una commedia del 2014 con Edoardo Leo. Il film racconta l’idea elaborata da un uomo brillante, seguito da altre menti brillanti che, a causa di tagli, sono costretti a fare lavori inadeguati rispetto alle loro qualifiche. Uno di loro, Pietro, ricercatore di neurobiologia a cui è stato privato il finanziamento per la sua ricerca, è il fautore dell’idea, colui che decide di utilizzare il suo rivoluzionario algoritmo per creare una nuova droga, non ancora segnata nell’elenco del ministero.

CIELO (canale 26) trasmetterà alle 21.20 “Babbo bastardo 2”. La commedia, criminale e drammatica, racconta la storia di Willie Soke, l’antieroe avido, mosso dall’odio e dall’alcol che torna a fare squadra con il suo piccolo aiutante Marcus e a rivestire i panni di Babbo Natale. Sarà grazie all’incontro con un giovane ragazzo paffuto e allegro, Thurman Merman, che Willie riuscirà a far emergere il suo ultimo frammento di umanità.