“Taglio da 13 milioni alle partecipate, in Aula lo fermeremo”

PALERMO – “Il taglio da 13 milioni di euro deciso dalla giunta Orlando a danno delle partecipate comunali, e quindi dei servizi ai palermitani, va fermato a ogni costo: in consiglio comunale il centrodestra lavorerà per ripristinare le somme destinate alle aziende, azzerando quei capitoli di bilancio con cui l’amministrazione pensa di fare campagna elettorale”. Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia a Sala delle Lapidi Francesco Scarpinato.

“In questi giorni il consiglio comunale ha ascoltato tutti i presidenti delle partecipate – spiega Scarpinato – ed è emerso un quadro sconfortante: la giunta ha deciso di tagliare i fondi per il trasporto degli studenti, per le navette gratuite, per la pulizia delle caditoie, per la segnaletica stradale, per le derattizzazioni e le disinfestazioni. Insomma, vera e propria macelleria a danno dei cittadini e di tutte le aziende, compresa la Reset che anche nel 2021 riceverà meno soldi di quelli promessi rimanendo sull’orlo del default. Il sindaco spera in un pronunciamento favorevole della Corte dei Conti per ridurre i tagli a 8 milioni, ma stia tranquillo, sarà il centrodestra a indicare dove tagliare e dove reperire le somme necessarie a garantire le aziende. Nessuno pensi di poter fare campagna elettorale sulla pelle dei palermitani”.