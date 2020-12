Coltellate al mercato ittico: un arresto per tentato omicidio

PALERMO – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Palermo, nei confronti di Francesco Paolo Mazzè, 32 anni, accusato di tentativo di omicidio aggravato dai futili motivi, nei confronti di un uomo accoltellato lo scorso 27 agosto al mercato ittico di Palermo. La vittima ferita con diverse coltellate era stata trasportata in ospedale dal fratello. La vittima era intervenuta in aiuto del fratello coinvolto in una rissa, cercando di sedare gli animi ma era stata aggredita da diverse persone e una di queste lo aveva accoltellato (ANSA).