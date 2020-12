ACR Messina, Novelli: “Col Dattilo servirà grande cuore”

MESSINA – “Stiamo insieme dal 24 agosto, ci conosciamo bene sotto l’aspetto mentale, fisico e tecnico-tattico. Ci sarà un po’ di stanchezza, ma dovremo giocare col cuore e con la voglia di ottenere qualcosa. Sarà una gara molto difficile”. Così il tecnico dell’ACR Messina, Raffaele Novelli, in vista del prossimo impegno della squadra peloritana contro il Dattilo. “L’avversario è diverso dal Castrovillari, non giocano con una grande intensità come i calabresi, ma hanno una squadra molto tecnica e giocatori di grande esperienza, Pagliarulo, Nigro, Sekkoum e altri – ha spiegato Novelli -. Dovremo giocare con ritmi alti per affrontare al meglio le difficoltà. Se andiamo ad analizzare i punti in più o in meno non ne usciamo più. Abbiamo i punti che meritiamo, ci sono degli aspetti positivi che la squadra ha come degli aspetti negativi che stiamo cercando di ridurre. Servono grande equilibrio e stabilità mentale, non bisogna esaltarsi e neanche deprimersi. Il campionato è lungo e la squadra è in crescita, ma questo deve essere un punto di partenza. Dobbiamo provare a far bene ed essere intensi, dovremo sacrificarci e lavorare l’uno per l’altro. Lavoriamo per ottenere le vittorie. Colgo anche l’occasione per fare tanti auguri di buon Natale alla città, al primo cittadino e ai tifosi che ci sono vicini anche se non possono venire allo stadio”, ha concluso l’allenatore giallorosso.