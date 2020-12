Aggrediscono e derubano corriere: due arresti dopo inseguimento

CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato i catanesi Domenico Spadaro (classe 1975) e Angelo Claudio Parisi (classe 1969). I due sono accusati di rapina aggravata in concorso.

L’arresto

Gli agenti della Squadra Mobile li hanno arrestati dopo che i due avevano aggredito un corriere di articoli sanitari derubandolo del borsello che conteneva diverse centinaia di euro in contanti, telefoni cellulari, carte di credito e altri effetti personali.

Il colpo

I rapinatori dopo avere pedinato il furgone della vittima, approfittando del momento in cui l’uomo era sceso dal proprio veicolo per effettuare una consegna nella frazione di Lineri, lo hanno violentemente aggredito e minacciato di morte. I due sono riusciti a strappargli il borsello per poi darsi alla fuga a bordo di una autovettura.

L’inseguimento

L’auto dei rapinatori è stata agganciata dai poliziotti e ne è scaturito un inseguimento culminato nel territorio di Gravina dove i conducenti del veicolo sono stati bloccati. I due arrestati sono in attesa dell’udienza di convalida.