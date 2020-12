Ascoli: esonerato Delio Rossi dopo meno di un mese

Cambio in panchina per l’Ascoli. il club marchigiano ha infatti deciso di esonerare Delio Rossi dopo meno di un mese. L’ex tecnico del Palermo era subentrato a Valerio Bertotto lo scorso 29 novembre: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Delio Rossi. Il Club bianconero saluta e ringrazia l’allenatore e il suo staff per la dedizione e l’impegno profuso in queste settimane”.