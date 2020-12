Biancavilla, Catania: “Castrovillari squadra organizzata”

BIANCAVILLA – “La gara col Rotonda rappresenta il passato. La sfida col Castrovillari è forse la peggiore che ci potesse capitare in questo momento. Incontriamo una squadra che ha fame, che gioca un buon calcio e che domenica ha perso immeritatamente a Messina”. A dirlo è Gianluca Catania, allenatore in seconda di Pidatella alla guida del Biancavilla. “Saranno arrabbiati oltre che ben organizzati – ha proseguito Catania in conferenza stampa -. La nostra arma è sempre la stessa, mettere tutto in campo, il massimo impegno, massima intensità e portare a casa qualcosa. La classifica del Castrovillari non rispecchia realmente i valori che hanno. Cercheremo di portare a casa un risultato positivo. Non siamo abituati a giocare ogni tre giorni, qualcuno ha qualche problemino e dovremo valutare se riuscirà a scendere in campo. Bisogna cancellare la prestazione di domenica, prendere quello di buono che abbiamo fatto e concentrarci su una sfida determinante per la classifica. Da parte loro mi aspetto una partita di carattere, non lasciano niente al caso e proveranno a metterci in difficoltà con le loro armi. Noi utilizzeremo le nostre, ce la giocheremo al cento per cento”, ha concluso Catania.