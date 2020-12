Boscaglia: “Difficile fare resoconto. Lucca ha un tiro strepitoso”

PALERMO – Il Palermo acciuffa il Bari nei minuti finali e conquista un pareggio che a Boscaglia sta anche stretto. La squadra adesso potrà riposarsi per le festività natalizie e riprendere il 10 gennaio contro la Cavese.

Al termine della gara il tecnico ha parlato così: “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e meritavamo di andare in vantaggio. Loro hanno fatto gol alla prima occasione. Nel secondo tempo siamo scesi in campo bene. Abbiamo rischiato qualcosa e lo sapevamo. La squadra ha tenuto bene il campo, non ha mai mollato”.

“Conosciamo quello che possono fare i giocatori. Lucca ha un tiro strepitoso difficile da prevedere. Lui e Rauti – continua Boscaglia – colpiscono la palla e durante il tragitto cambia traiettoria. La squadra sapeva che avrebbe dovuto tirare lui. Lucca e Rauti, da fuori, hanno delle mine”.

“La partita è andata bene perché nei primi 45′ abbiamo fatto quello avevamo preparato. Sapevamo che se avessero avuto spazio ci avrebbero messo in difficoltà. Hanno fatto due ripartenza, noi abbiamo macinato gioco creando due palle gol importanti. Se andiamo a vedere il loro gol è un colpo di flipper. Sotto porto dobbiamo e possiamo fare meglio. Abbiamo avuto 2/3 palle”.

Il tecnico ha parlato di questa prima parte di campionato: “Fare un resocontò è difficile visto quanto ci è successo. Dopo Catanzaro abbiamo cominciato ad essere squadra; prima alcuni erano in ritardo e poi il covid ha influito. La squadra ha fatto molto bene, tracceremo una linea a fine campionato”.

Durante la gara Odjer ha protestato per un probabile insulto razzista. Su questo argomento il tecnici ha risposto così: “Odjer si lamentava perché dice di aver sentito qualche insulto razzista da parte di Antenucci. Era convinto, ma Antenucci ha giurato che ha detto altro. L’arbitro non ha sentito e in caso non avrebbe pensato a mandarlo fuori. Antenucci ha giurato e non ho motivo di non crederci, così come non ho motivo di credere a Odjer. Non devono esistere queste cose. Odjer era stravolto e l’ho tirato fuori per non combinare guai”.

Oggi la squadra rosanero ha sbagliato alcune palle gol: “Lavoriamo sul cinismo in attacco. Dobbiamo essere anche noi dello staff a fare cose più mirate. Prima o poi arriveranno i gol in maniera più fluida. Dobbiamo essere un po’ più tranquilli e meno frenetici. Dobbiamo avere l’esperienza per fare questo che prima o poi si sistemerà”.

“Marconi ha subito un colpo. Lancini era fuori da tempo, tre giorni fa ha giocato 90′ e lo stop ci può stare. Si poteva temere accadesse”.

In chiusura il tecnico ha parlato del distacco del Bari: “Nella gara secca non ci sta. Il Bari è costruito da qualche anno, oggi dobbiamo accettare questa situazione di classifica”.