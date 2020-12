Cancelleri apre uno svincolo sulla Statale 640, nel Nisseno

CALTANISSETTA – “Oggi apriamo il collegamento sulla nuova Ss640 di 7 Km, dallo svincolo di Caltanissetta nord (Santa Caterina) km 19,200 sino all’Arenella al Km 25,200”. Lo dice il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri che stamattina si è recato sulla SS 640 per l’apertura al traffico di un nuovo tratto. “Solo i primi 2 Km a partire dallo svincolo saranno percorsi sulla carreggiata di sinistra, ciò consentirà di demolire gli ultimi 50 metri della vecchia 640 e ultimare la carreggiata di destra con l’impegno di completarla e aprirla al traffico entro febbraio 2021 – aggiunge – Successivamente, entro i primi di aprile, sarà completato il collegamento diretto dalla 626 fino allo svincolo di Santa Caterina grazie al completamento del viadotto Arenella 3 e la messa in esercizio della galleria di collegamento al viadotto Salso”.

“Tornerò qui tutte le volte che un nuovo tratto viene consegnato al territorio per dimostrare che i lavori procedono spediti e il cronoprogramma concordato viene rispettato. Per troppi anni questo è stato un cantiere fermo e ha creato non pochi disagi ai cittadini, adesso veloci fino alla conclusione e la consegna dell’intera infrastruttura” conclude Cancelleri.

(ANSA)