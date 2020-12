Crivello: “Orgoglioso della prestazione fatta dalla squadra”

“La società ha allestito una squadra ottima. Siamo forti per la Serie C e per errori, anche nostri, l'abbiamo dimostrato”.

PALERMO – “Innanzitutto sono orgoglioso della prestazione e della reazione dei miei compagni. Ripetersi dopo aver perso gol a fine primo tempo non era facile. Pareggiare quasi all’ultimo ti regala una soddisfazione che ti fa andare più tranquillo”. Lo dichiara il difensore Roberto Crivello al termine di Palermo-Bari.

“La mia prestazione – continua il terzino – non la giudica. Credo di aver fatto bene, ma prima di dare un devo riguardare la partita a casa”.

Il terzino ha parlato anche del probabile insulto che ha ricevuto Odjer: “Onestamente non mi sono accorto di nulla, ero distante. Moses si è lamentato, non so cosa sia successo. In tanti hanno detto che Antenucci non dice quella presunta frase. Odjer ha avuto quella reazione e non credo se la sia inventata. Non giudico perché non ho sentito. In campo l’abbiamo tranquillizzato”.

“Siamo incazzati – continua il terzino – per la nostra classifica perché è una classifica che non si addice al Palermo. Nel 2021 dobbiamo avere un altro ruolino di marcia. Il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile. Dobbiamo pensare partita per partita e fare i tre punti alla ripresa del campionato”.

Il terzino parla dell’azione del gol del Bari: “Devo rivederlo, ci sono stati dei rimpalli e sono arrivati facilmente in area. Loro sono una squadra forte e qualche occasione la devi concedere”.

“Sappiamo di essere forti – conclude il terzino. La società ha allestito una squadra ottima. Siamo forti per la Serie C e per errori, anche nostri, l’abbiamo dimostrato. Nel 2021 dobbiamo fare un altro girone”.