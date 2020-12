Il Catania acciuffa il Catanzaro: 1-1 al 90′

CATANIA – Il Catania acciuffa un meritatissimo pareggio a pochi minuti dalla fine nel match casalingo contro il Catanzaro al culmine di un match dominato dai rossazzurri, costretti però a rincorrere dopo il vantaggio ospite firmato in avvio da Di Massimo, lesto ad incunearsi centralmente ed a battere Confente. I rossazzurri, però, si riorganizzano subito ma non sono assistiti dalla buona sorte. Biondi non riesce a deviare il pallone in scivolata e Branduani respinge casualmente (con la faccia!) il colpo di testa ravvicinato di Sarao sull’ottima imbeccata di Calapai. Il portiere ospite, poi, si ripete sulla bordata di Dall’Oglio e, nella ripresa, il colpo di testa di Pinto, da due metri, viene ancora respinto dall’estremo difensore giallorosso.

Mister Raffaele le tenta tutte, sbilanciando la sua squadra in avanti con gli inserimenti, man mano, di Pecorino, Piovanello, Reginaldo e Manneh. E proprio quest’ultimo, a quattro minuti dalla fine, valorizza al meglio un bellissimo assist volante di Sarao, spedendo il pallone in fondo al sacco e firmando il meritato 1-1. Poi, addirittura, Pecorino spreca il possibile colpo del ko, deviando alto di testa un pallone spiovente dalla bandierina. Alla fine, il pareggio viene accolto come una liberazione in casa rossazzurra, anche se – per il gioco espresso – la formazione etnea avrebbe meritato qualcosina di più.

Il 2020, tuttavia, si chiude in crescendo per il Catania, alla luce di una buona posizione di classifica e di interessantissime prospettive societarie. A breve, infatti, dovrebbe essere formalizzato il passaggio di consegne al gruppo

capitanato da Joe Tacopina, deciso a riportare in altro i colori rossazzurri.

PRIMO TEMPO (0-1):

3° sul cross di Calapai, colpo di testa di Silvestri, alto;

7° Catanzaro in vantaggio: lancio in verticale di Corapi per Di Massimo che, tenuto in gioco da Zanchi, non ha difficoltà a battere Confente. 0-1 !

12° conclusione di Biondi, dal limite, che finisce alta;

14° sullo spiovente dal calcio d’angolo, colpo di testa di Sarao e poi Biondi non riesce a deviare in porta in scivolata!

20° Confente, in uscita bassa, anticipa Di Piazza;

23° Catania sfortunato: Calapai vince un contrasto, s’incunea in area dalla destra e lascia partire un cross che Sarao devia di testa a due passi dalla linea di porta ospite: Branduani respinge il pallone fortuitamente con la faccia!

30° sulla punizione di Dall’Oglio, Tonucci devia di testa e Biondi non riesce a

correggere la traiettoria del pallone;

32° gran tiro di Dall’Oglio indirizzato nell’angolino più lontano: Branduani si distende in tuffo e devia!

34° tiraccio alto di Dall’Oglio;

45° concessi 2 minuti di recupero;

46° sulla punizione di Piccolo, colpo di testa di Silvestri facilmente parato da Branduani;

47° il primo tempo si chiude con il Catanzaro in vantaggio.

SECONDO TEMPO (1-1)

10° Catania vicino al pari: colpo di testa ravvicinato di Pinto, respinto da Branduani; poi Zanchi…non riesce nel tapin!

12° proteste rossazzurre per una presunta spinta in area su Sarao: l’arbitro non interviene;

14° Piccolo non approfitta di un retropassaggio ospite. Incredibile!

16° nel Catania, Pecorino sostituisce Biondi;

18° girata bassa di Sarao: parata;

20° colpo di testa ravvicinato di Piccolo: alto;

23° iniziativa personale di Martinelli: Confente blocca il suo tiro dal limite;

26° sugli sviluppi di un corner, gran tiro di Pinto dal limite: Branduani devia in tuffo!

27° veloce ripartenza ospite, conclusa con il tiro alto dell’ex Di Piazza;

30° nel Catanzaro, Evacuo e Riccardi rilevano Di Piazza e Casoli;

35° nel Catania, Piovanello e Manneh sostituiscono Pinto e Piccolo;

37° Zanchi sbaglia da due passi ma l’arbitro aveva fermato il gioco per azione fallosa;

38° Di Massimo e Corapi lasciano il posto e Baldassin e Risolo;

39° nel Catania, Reginaldo prende il posto di Tonucci;

41° pareggio del Catania: splendido lancio di Sarao per Manneh che supera il diretto avversario e spedisce in fondo al sacco: 1-1 !

43° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Pecorino che manda il pallone alto di poco;

45° concessi 4 minuti di recupero;

48° girata debole di Pecorino;

49° finisce 1-1!

CATANIA (3-4-3) – Confente, Tonucci (dal 39°s.t. Reginaldo), Silvestri (k), Zanchi, Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Pinto (dal 35°s.t. Piovanello), Piccolo (dal 35°s.t. Manneh), Sarao, Biondi (dal 16°s.t. Pecorino). A disposizione: Martinez, Noce, Claiton, Pellegrini, Albertini, Izco, Gatto, Vrikkis. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

CATANZARO (3-4-1-2) – Branduani, Martinelli, Fazio, Pinna, Casoli (dal 30°s.t. Riccardi), Verna, Corapi (k) (dal 38°s.t. Risolo), Contessa, Carlini, Di Massimo (dal 38°s.t. Baldassin), Di Piazza (dal 30°s.t. Evacuo). A disposizione: Di Gennaro, Iannì, Salines, Riggio, Urso, Altobelli, Evan’s, Cusumano. Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate.

Assistenti: Gianluca D’Elia (Ozieri) e Andrea Niedda (Ozieri).

IV Uomo: Fabio Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto).

Reti: 7°p.t. Di Massimo (CZ); 41°s.t. Manneh (CT).

Ammoniti: Casoli (CZ); Dall’Oglio (CT); Calabro (allenatore CZ); Martinelli (CZ); Piccolo (CT).

Espulsi: //

Indisponibili: Curiale (CZ); Emmausso, Maldonado, Rosaia, Santurro, Vicente (CT).

Diffidati: Corapi, Pinna, Curiale, Riccardi (CZ).