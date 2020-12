La rissa in piazza ad Adrano: individuati altri due aggressori

La polizia li ha denunciati per lesioni.

ADRANO – Salgono a quattro le persone coinvolto nella rissa avvenute due settimane fa in piazza Sant’Agostino ad Adrano. Agenti del Commissariato hanno identificato e denunciato in stato di libertà altri due giovani, G.A. e S.Z., rispettivamente di anni 20 e 23, per le lesioni personali arrecate ad un uomo di 35 anni.

La rissa in piazza

La violenta aggressione è avvenuta in piazza diversi giorni fa. La Volante della Polizia di Stato è arrivata sul posto a seguito di una segnalazione pervenuta al centralino del Commissariato. Gli agenti hanno notato immediatamente la presenza di una persona con vistose ecchimosi al volto.

L’uomo ha dichiarato di essersi recato in piazza allo scopo di acquistare dei panini da un ambulante. Senza alcun apparente motivo i quattro indagati, in un primo momento avrebbero lanciato dei sassi all’indirizzo del malcapitato e successivamente lo avrebbero aggredito con calci e pugni.

Le indagini

A seguito di attività info investigativa i poliziotti hanno individuato due dei presunti autori del vile gesto. Questi ultimi tra l’altro, poiché l’aggressione è avvenuta nell’orario in cui attualmente vige il cosiddetto coprifuoco, sono stati altresì sanzionati a norma dell’art. 4 del decreto legge 19/2020 che prevede il pagamento di una somma pari a 533 euro.

Le indagini degli agenti del Commissariato sono proseguite e hanno condotto, grazie anche alle testimonianze di alcune persone presenti al momento del fatto, all’individuazione degli altri due indagati, i quali anch’essi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per il delitto di lesioni personali per il quale il codice penale prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.