Marsala, ok del Consiglio al bilancio di previsione 2020/2022

MARSALA (TRAPANI) – Ok del consiglio comunale di Marsala (Trapani) al bilancio di previsione 2020/2022. L’ok è arrivato nella tarda serata di ieri. Presenti in aula il sindaco, Massimo Grillo, e gli assessori. Ci sono così i tempi utili, benché ristrettissimi, affinché i vari settori del Comune impegnino entro l’anno in corso le somme per gli interventi programmati. Poco prima era stato anche approvato l’atto propedeutico allo strumento finanziario, il Documento unico di programmazione (Dup) per lo stesso triennio, su cui aveva relazionato Grillo.

“Abbiamo trovato molto disordine che parte da lontano, non dall’ultimo quinquennio, e ciò impone di darci delle regole un po’ più rigorose -sono state le parole di Grillo -. Oggi conosco meglio la macchina organizzativa, ho ben presenti le criticità peraltro esasperate dalla pandemia e dico che abbiamo bisogno anche di un po’ di coraggio nelle scelte. Abbiamo davanti un’emergenza sanitaria e sociale per la quale occorre muoverci in una logica di responsabile cooperazione. C’è un dopo-Covid da affrontare strategicamente, ma senza perdere di vista la situazione esistente, il contesto attuale della nostra città. C’è un modo di fare, di intendere l’Amministrazione, che magari ci porta a guardare al quotidiano, alle emergenze, ma che trascura la programmazione. Tutto ciò va rivisto, altrimenti non possiamo pianificare, programmare appunto. Dobbiamo entrare in una logica aziendale, fare un salto culturale sul fronte gestionale”.

Secondo Grillo il Comune di Marsala “non è attrezzato per il salto di qualità, a diventare azienda che abbia entrate diverse dagli ordinari tributi di legge” e quindi “la svolta organizzativa è alla base della programmazione futura che, spero, sarà contenuta nel prossimo Dup – ancora Grillo -. Quello che conterrà le nostre scelte, le nostre indicazioni strategiche”.

(DIRE)