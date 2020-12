Ok alla riprogrammazione di 1,3 miliardi proposta dalla Regione

PALERMO – Con l’approvazione da parte della Cabina di regia, presieduta dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, si è conclusa stamane la procedura per la riprogrammazione dei Fondi europei per la Sicilia, proposta dal governo regionale. “Si tratta di 1,3 miliardi di euro di risorse, già disponibili e mai utilizzate negli ultimi venti anni, che il governo Musumeci intende utilizzare per interventi anche infrastrutturali, per far fronte all’emergenza post Covid”, spiega una nota di Palazzo d’Orleans.

La voce più significativa è quella dei 380 milioni di euro a favore degli enti locali dell’Isola. “Sono soddisfatto – sottolinea il presidente della Regione, Nello Musumeci – per l’approvazione della nostra proposta, che ci ha visti impegnati in un confronto costruttivo e leale con il ministro Provenzano”.(DIRE)

*Aggiornamento

“A tempo di record il Governo nazionale, dimostrando grande attenzione alla Sicilia e ai siciliani, sblocca risorse pari ad 1 miliardo e 200 milioni. Grazie ad una istruttoria lampo del ministero per il Sud è stata infatti approvata la riprogrammazione dei fondi POC, dell’FSC, del Fondo Sociale Europeo e P.O.Fesr, nonostante l’evidente ritardo con cui la Regione siciliana, ai primi di dicembre, ha trasmesso gli atti a Roma”. Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che rivolge un ringraziamento al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, per l’impegno e l’attenzione in favore della Sicilia.

“Con questo provvedimento il governo nazionale libera risorse complessive per circa 1 miliardo e 200 in milioni. Nello specifico – aggiunge Barbagallo – i Comuni potranno impegnare sia il Fondo perequativo, pari a 263 milioni e utile a ripianare i mancati introiti dalla Tari e delle tasse di suolo pubblico. Sono inoltre previste somme destinate al al pagamento delle rate dei mutui degli Enti locali (115 milioni) e della finanza pubblica locale (140 milioni)”. Vengono inoltre sbloccate, tra le altre, risorse per acquisto di materiale per la ‘Didattica a distanza’ e per il potenziamento delle sedi di scuole e università (40 milioni), per il piano straordinario per il contrasto alla dispersione scolastica (20 milioni per il triennio 2020-2022) , per gli aiuti alle imprese (130 milioni per il bonus Sicilia), per l’editoria, sia cartacea sia digitale, delle tv e delle agenzie di stampa (10 milioni), per l’edilizia pubblica (27 milioni), spiega Barbagallo.

L’Anci Sicilia esprime apprezzamento per la collaborazione istituzionale che ha impegnato i comuni siciliani, il Governo nazionale e il Governo regionale e che ha condotto alla conclusione della procedura per la riprogrammazione dei Fondi europei. Si tratta di 1,3 miliardi di euro di risorse da destinare a interventi strutturali e all’emergenza Covid. Di questi circa 380 milioni di euro saranno a favore degli enti locali dell’Isola. Il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Leoluca Orlando, esprime “un particolare apprezzamento al ministro Provenzano e alle strutture dell’Agenzia per la coesione territoriale per aver superato i noti problemi derivanti dalla decisione dell’Assemblea Regionale Siciliana di utilizzare risorse europee notoriamente sottoposte a particolari limiti e procedure”. “L’Anci Sicilia – conclude – confida che nel più breve tempo possibile siano adottati i provvedimenti di competenza regionale in modo tale che entro il 31 dicembre i comuni siano in grado di predisporre i relativi atti di impegno”.