Recovery, lunedì vertice di maggioranza: tregua di Natale Conte-Renzi

ROMA – Dopo il via libera del Parlamento, il governo porrà la fiducia sulla legge di bilancio. Il 27 dicembre il voto finale per poi un passaggio blindato al Senato. Ad aumentare vertiginosamente il caos delle ultime ore sul documento di finanza pubblica più importante è stata la scure della Ragioneria dello Stato che si è abbattuta su 80 modifiche approvate in commissione a Montecitorio, quasi un terzo del totale. Intanto è tregua di Natale Conte-Renzi. Italia Viva saluta l’addio alla cabina di regia e chiede tempo per le sue proposte sul Recovery. Palazzo Chigi annuncia per lunedì l’avvio del confronto tra i partiti della maggioranza.