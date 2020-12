Sequestro di botti illegali: artificieri in un garage

Controlli della polizia in vista delle festività natalizie.

CATANIA – Si avvicinano le feste natalizie e, come ogni anno, si registrano i sequestri di botti illegali. Nel corso dei servizi predisposti dal Questore di Catania Mario Della Cioppa ed eseguiti dalla Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I., nella mattinata, gli agenti hanno effettuato un controllo all’interno di un garage, adiacente ad immobili per civile abitazione, a Catania e precisamente nel quartiere di Picanello.

Il sequestro di botti

I poliziotti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di materiale esplodente costituito da batterie pirotecniche (cassette cinesi) e “bombe carta” per un totale di Kg 52,911.12 NEC (massa attiva) e un peso lordo pari a Kg 308,772.

Artificieri in garage

Per porre in sicurezza tutto il materiale esplodente trovato all’interno del garage interveniva il personale specializzato del Nucleo Artificieri della Questura di Catania che giudicava altamente pericoloso e rimuoveva, con le dovute cautele, detto materiale che veniva affidato per la custodia a ditta autorizzata di questa provincia.

Arrestato il proprietario del garage

Il proprietario del garage, F.S. di anni 47, in considerazione della quantità e qualità del materiale esplodente con elevata potenzialità, idoneo a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo, è stato arrestato perché colto in flagranza del reato previsto dall’art. 2 della legge 895/67 ossia per detenzione abusiva di materiale pirotecnico e, su disposizione del Magistrato di turno, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza di Catania.