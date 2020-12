Stasera in tv, tornano Nemo e Il Signore degli anelli

Stasera, 23 dicembre 2020, cultura e serie tv inprima serata ma anche Il Signore degli Anelli e un grande classico per i più piccoli.

RAI 1 stasera trasmetterà alle 21.30 il programma culturale, condotto da Alberto Angela, “Ulisse – Gerusalemme”. La puntata di questa sera sarà dedicata alla scoperta delle straordinarie vicende accadute a Gerusalemme, nel periodo in cui ha vissuto Gesù. Si tratta di un viaggio storico eccezionale in cui Alberto Angela mostrerà agli spettatori il contesto in cui Gesù si è mosso, un contesto in cui vigevano fermenti e tensioni causati dal difficile rapporto tra gli ebrei e i romani.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, per i più piccoli “Alla ricerca di Nemo”, il film di animazione e di avventura, diretto da Andrew Stanton. Il film racconta le vicende di questo pesciolino, sopravvissuto insieme al papà durante un atto di un feroce barracuda. Un giorno Nemo viene catturato e portato all’acquario, un luogo che il pesciolino considera la sua prigione. Il papà Marlin farà di tutto per ritrovarlo e verrà aiutato da Dory, una pesciolina smemorata.

RAI 3 trasmetterà alle 21.20 “Chi l’ha visto”, il programma di cronaca nera e appelli, condotto da Federica Sciarelli. La puntata di questa sera sarà dedicata agli aggiornamenti sul caso dei coniugi Pasho, scomparsi 5 anni fa e successivamente ritrovati in quattro valigie.

RETE 4 trasmetterà alle 21.25 “Stasera Italia –Prima serata”, il talk show dedicato al dibattito politico e ai principali casi di cronaca. Un confronto giornalistico con ospiti in studio e collegamenti.

CANALE 5 trasmetterà alle 21.25 l’episodio 1 della serie “Fratelli Caputo I”, con Nino Frassica e Cesare Bocci. La serie racconta la storia di Nino e Alberto, due perfetti sconosciuti che tuttavia condividono lo stesso cognome. I due, in realtà, sono fratellastri; entrambi figli di Calogero Caputo, ormai deceduto. I figli sono nati da due storie diverse. Nino è nato dalla storia d’amore con Agata, sposata in un piccolo paesino siciliano chiamato Roccatella; Calogero è nato dalla storia con Franca, una donna conosciuta durante un viaggio di lavoro a Milano. Dalla nascita di questo secondo figlio, Calogero Caputo decise di non tornare mai più in Sicilia.

Su ITALIA 1, Le Iene presentano: “L’incredibile viaggio di Marika”. La puntata, che verrà trasmessa alle 21.15, sarà interamente dedicata a Marika, una ragazza di 23 anni affetta da tetraparesi spastica distonica sin dalla nascita. Sarà una puntata ricca di soprese, come quella di Emma, la sua cantautrice preferita, e di contenuti inediti, di ricordi, di racconti e immagini di una ragazza circondata da amore e coraggio.

Per gli amanti dei film fantasy, stasera andrà in onda su VENTI il film “Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello”, diretto da Peter Jackson. Avventura e azione è tutto quello che si troverà in questo film del 2001. Il film narra la storia della creazione di 19 anelli che il malefico Signore Oscuro, Sauron, ha donato alle razze della Terra di Mezzo (nani, elfi e re degli uomini). Tutti questi sono stati ingannati dal Signore Oscuro, il quale ne forgiò uno, chiamato l’Unico Anello, l’anello per domare tutti gli altri. Il film, dunque, narra la storia di un anello speciale che, dopo un periodo di smarrimento, viene infine ritrovato da Bilbo Baggins.

Per gli amanti della commedia romantica, PARAMOUNT (canale 27) trasmetterà alle 21.15 “Prima o poi mi sposo”, il film del 2001 con Jennifer Lopez, diretto da Adam Shankman. È la storia di una wedding planner che, alle prese dell’organizzazione del matrimonio di una miliardario, rischia di essere travolta da un cassonetto delle immondizie. A salvarla è Steve, un pediatra. Tra loro scocca il colpo di fulmine, peccato che sia proprio Steve il promesso sposo della ricca cliente.