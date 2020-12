Tamponi al drive in della Fiera effettuati anche nei festivi

PALERMO – Sono 54.285 i tamponi effettuati e 3.483 (6,42%) i positivi riscontrati dall’inizio dell’attività (lo scorso 30 ottobre) nel drive in allestito alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Ieri si è registrato il massimo afflusso di gente con 1.612 tamponi e 130 positivi (che sono stati sottoposti a tampone molecolare come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva). L’attività alla Fiera – dice l’Asp di Palermo realizzata in collaborazione, tra l’altro, con l’Esercito Italiano, proseguirà ininterrotta durante tutto il periodo festivo (comprese le giornate di Natale e Capodanno).

A partire da domani e fino al prossimo 7 gennaio sarà possibile sottoporsi al tampone rapido dalle ore 8 alle 20. Per motivi organizzativi, l’accesso sarà consentito fino alle 18: i cancelli verranno chiusi e la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della Fiera fino ad esaurimento. Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato. Prosegue anche l’attività di screening rivolta ai passeggeri in arrivo a Palermo. Sono, finora, 19.906 i tamponi effettuati e 44 i positivi (0,22%),dei quali 15.845 e 27 positivi all’aeroporto Falcone e Borsellino e 4.061 e 17 positivi nei Porti di Palermo e Termini Imerese. (ANSA).