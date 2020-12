Tremestieri, votato il bilancio: scambio di accuse in aula

TREMESTIERI – Un bilancio prettamente tecnico, in quanto esigui sono i margini di manovra in un Comune in Piano di Riequilibrio. Ciò nonostante molti sono gli stanziamenti di carattere sociale, in particolare quelli previsti da un emendamento a firma dei consiglieri di maggioranza.

Il documento

Il consiglio comunale di Tremestieri etneo ha approvato il documento economico programmatico per il sesto anno consecutivo. Un voto arrivato dopo alcune sedute andate a vuoto, come denunciato da alcuni consiglieri di opposizione. Il documento è stato infatti approvato in seconda convocazione, lo scorso 21 dicembre, con nove consiglieri favorevoli e sei che invece hanno abbandonato l’aula ( tra questi il presidente del consiglio Ferdinando Smecca, recentemente passato tra i ranghi della minoranza).

Un iter travagliato

Le tre sedute di consiglio che hanno portato all’approvazione del bilancio hanno visto continui scontri tra maggioranza e opposizione. “Il bilancio è uno strumento fondamentale e imprescindibile per la vita dell’Ente – ha dichiarato il Sindaco Santi Rando – Sono orgoglioso del lavoro dei consiglieri di maggioranza che hanno votato questa importante delibera, per di più arricchendola di un corposo emendamento. L’attenzione al territorio e particolarmente alle categorie più fragili caratterizza da sempre la nostra politica ed è in quest’ottica che continueremo a lavorare. Adesso, amministrazione e uffici sono già al lavoro per effettuare gli impegni di spesa e tutte le attività necessarie consentite dall’approvazione del nuovo bilancio”.

Il piano di riequilibrio

“L’Amministrazione sta seguendo quanto stabilito nel piano di riequilibrio finanziario iniziato nel 2013 mantenendo gli impegni assunti – ha dichiarato l’Assessore al bilancio Fabrizio Furnari – Questo è stato un anno difficile sia dal punto di vista sociale che economico. L’emergenza coronavirus ha determinato sfide nuove che nessuno poteva mettere in conto. Gli enti locali sono intervenuti a tutela delle fasce più deboli e ci siamo confrontati anche con il nuovo quadro normativo emerso. Questo impegno dovrà continuare nei mesi che verranno. Nonostante il periodo, il piano di riequilibrio ed il contenimento della spesa, siamo riusciti a garantire i servizi riqualificandoli, ottenendo in questi anni importanti finanziamenti”.

L’aula

Compatti i consiglieri di maggioranza Giulio Pasqualini, Benedetto Munzone, Rossella Romano, Gianni Biondi, Maria Cristina Bordonaro, Santo Nicosia, Francesco Fazio, Nerina Tomaselli ed Evelyn Garofalo, che hanno determinato l’approvazione del bilancio. A fianco a loro anche le consigliere Valentina Motta e Romina Condorelli, assenti per giustificati motivi al momento del voto.” Siamo orgogliosi di avere dotato il nostro comune dello strumento fondamentale del bilancio- hanno dichiarato tutti insieme -Abbiamo presentato un emendamento che prevede le somme per i nuovi voucher spesa in favore delle fasce deboli, le somme per i giochi inclusivi con cui arredare spazi per i più piccini e quelle per effettuare interventi necessari sulla caserma dei Carabinieri. Non abbiamo invece ammesso un emendamento presentato dall’opposizione che toglieva delle somme in bilancio destinate all’acquisto di un mezzo per la protezione civile necessario per fare fronte alle situazioni di emergenza andando ad impinguare il capitolo delle manutenzioni stradali”.

Scambio di accuse

I componenti della maggioranza non restano impassibili di fronte alle denunce dell’opposizione, E rilanciano. “Spiace avere constatato un atteggiamento ostruzionistico da parte del presidente del consiglio, recentemente dichiarato in opposizione, e del suo gruppo che hanno notevolmente rallentato i lavori del Consiglio, chiedendo infinite e pretestuose letture degli atti allegati alla proposta e costringendo i funzionari comunali a leggere anche fino a ben oltre le due di notte. Riteniamo che l’opposizione debba basarsi sui contenuti e non sulle sterili provocazioni – si legge nella nota stampa. Una direzione poco qualificata delle sedute da parte del presidente risulta un fatto estremamente grave e disdicevole che ci auguriamo non si ripeta più”.