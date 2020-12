Assalto al negozio del Conca d’Oro, dopo il colpo trovata l’auto bruciata

PALERMO – Prima rapinano un negozio nel centro commerciale Conca d’Oro a Palermo, poi danno fuoco all’auto utilizzata per la fuga nel quartiere Zen. Ieri sera tre rapinatori armati hanno assaltato il punto vendita Original marines del centro commerciale di via Lanza di Scalea. La banda di rapinatori, uno dei quali armato di pistola, avrebbe minacciato i dipendenti riuscendo a farsi consegnare un bottino di circa 800 euro. Gli agenti sono intervenuti poco dopo insieme ai vigili del fuoco in via Fausto Coppi, dove era stata data alle fiamme una Fiat 500 grigia. Pare la stessa utilizzata per mettere a segno il colpo. (ANSA).