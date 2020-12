Auto in doppia fila e lavori in corso: caos in via Oreto

Macchine in doppia e tripla fila, parcheggiate persino laddove c’è il divieto di sosta, auto costrette a invadere la corsia degli autobus che giungono dal senso di marcia opposta per evitare di restare impantanati, lavori in corso.

Ogni giorno è il caos in via Oreto, nel tratto di strada in prossimità della Stazione centrale. Per ultimo si è aggiunto un cantiere a restringere la carreggiata.

A segnalarlo sono diversi lettori di Livesicilia, costretti nella migliore delle ipotesi a pericolose gimcane e, nella peggiore, a file interminabili che si ripercuotono sul traffico dell’intera strada. Dei vigili neppure l’ombra.

“Servirebbe un presidio per scoraggiare le pessime abitudini dei cittadini”, dicono ma “ci accontenteremmo di qualche uomo in divisa ogni tanto per ristabilire un minimo di ordine e senso civico”.