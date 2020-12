Borse contraffatte e 81 mila euro in contanti: sequestro al negozio cinese

PALERMO – Borse griffate con i marchi contraffatti sono state sequestrate dagli uomini della Guardia di Finanza in un negozio cinese in via Ugo La Malfa a Palermo. Circa 500 prodotti tra cui anche cinte, cappelli e mascherine. Gli oggetti riportavano marchi come Adidas, Gucci, Moncler difformi agli originali. In una cassaforte sono stati trovati 81.372 euro in contanti anche questi sequestrati. I militari hanno segnalato l’azienda alla Camera di Commercio. Per i prodotti contraffatti si rischia una sanzione amministrativa che va da un minimo di 10.500 auro fino a un massimo di oltre 31.500 euro. Uno dei titolari oltre ad essere stato denunciato per contraffazione e ricettazione, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per essersi opposto con la forza al sequestro della somma di denaro. (ANSA).