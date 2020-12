Calci e pugni contro un medico: avviso orale per di due fratelli denunciati

CATANIA – Calci e pugni a medico: scattano le denunce. Come già comunicato, la polizia ha denunciato due fratelli pregiudicati catanesi, L. C. e L. A. G., per resistenza, percorse e lesioni personali a pubblico ufficiale in concorso.

I due, figli di un paziente ricoverato nel nosocomio di piazza Santa Maria di Gesù, si erano introdotti all’interno del reparto Covid del Garibaldi centro ma erano stati richiamati da un dirigente medico che li ha invitati ad allontanarsi.

La reazione dei due è stata violenta: calci e pugni contro il malcapitato che ha riportato lesioni guaribili in qp giorni.

Il Questore Mario Della Cioppa valutata la circostanza, esaminati gli atti e accertato i precedenti penali dei due fratelli, che a causa delle loro condotte pregresse e quella attuale, ha emesso a loro carico un avviso orale avvertendo i due a tenere una condotta conforme alla legge e, in caso contrario, potranno essere proposti per l’applicazione.