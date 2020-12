Circonvallazione di Catania: riaperto il sottopasso

Il cavalcavia è stato messo in sicurezza con il posizionamento di reti di protezione

CATANIA – E’ stato riaperto al traffico veicolare il sottopasso sulla circonvallazione di via Passo Gravina, che tre giorni fa era stato interdetto al passaggio dei veicoli, dopo la forzata chiusura al traffico veicolare per l’improvvisa caduta di calcinacci.

Ci sono volute due giornate e mezzo di lavoro, eseguiti anche orari notturni, dagli operai delle manutenzioni comunali e di una ditta specializzata, intervenuti immediatamente dopo il sopralluogo del direttore comunali delle manutenzioni e di quello ai lavori pubblici.

I tecnici hanno operato sia nelle fessurazioni della parte superiore della circonvallazione che in quella inferiore, con la messa in sicurezza e il ripristino del sottopasso, risistemando i punti dissestati. Il cavalcavia è stato messo in sicurezza con il posizionamento di reti di protezione.