È morto ieri sera Ivan Buscaglia, noto bartender palermitano. Una morte improvvisa a soli 44 anni.

Meglio conosciuto come “Busca” ha lavorato in molti locali noti di città e provincia, dal Sea Club di Terrasini al Mob Disco Theatre di Carini, fino al Pacinotti’s e al 161, il locale di via Libertà, a Palermo. Aveva fatto del suo lavoro un’arte. Acrobazie e mix apprezzati dalla clientela.

Per un periodo ha tenuto anche delle lezioni per formare nuove generazioni di barman. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la sua prematura scomparsa.