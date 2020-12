“Può contenere frammenti di vetro”: ritirata dal mercato una nota bevanda

L'allerta del Ministero della Salute. Ecco in quali supermercati è in vendita

Il Ministero della Salute e la Guardia di Finanza procedono con il ritiro di un prodotto potenzialmente pericoloso dagli scaffali dei supermercati. Una delle ultime allerte, segnalata proprio sul sito del Ministero della Salute, riguarda una nota bevanda biologica venduta nella catena di supermercati Carrefour. Si tratta del ‘Mirtillo Nettare’, venduto in unità di 125 ml x 6, lotto di produzione L133 con data d scadenza 12/01/22. Il nome del produttore – come si legge sul documento di richiamo – è La Doria Spa, sita in via Nazionale 320, Angri. Il motivo del richiamo è dovuto alla possibile presenza di frammenti di vetro all’interno delle singole unità da bere. Si consiglia pertanto di non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato per un cambio merce.