Riprendono i voli per Londra: oggi torneranno i primi italiani

Tampone, test rapido all'arrivo e isolamento fiduciario per 14 giorni, sono le regole che dovranno rispettare

E’ ripreso questa mattina il collegamento quotidiano Roma-Londra-Roma. Il volo AZ 202 è decollato dall’aeroporto di Fiumicino alle 9.30. L’aeromobile viaggia con solo 6 passeggeri che vanno nel Regno Unito, per ricongiungimenti familiari, ma oggi tornerà con i primi italiani che hanno i requisiti per rientrare in Patria. L’arrivo a Londra Heathrow è previsto alle

11.05 locali, mentre il volo di rientro, l’AZ 203, che vede al momento circa 170 prenotazioni, partirà alle ore 11.55 atterrerà al Leonardo da Vinci alle 15.25. Dovranno certificare la negatività al Covid accertata 72 ore prima di partire. Un test test antigenico verrà ripetuto all’arrivo a Fiumicino e, a

prescindere dall’esito dello stesso, dovranno osservare l’isolamento fiduciario di 14 giorni.