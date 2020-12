Natale in corsia, Musumeci e Razza al Policlinico per gli auguri

CATANIA – Natale nelle corsie degli ospedali per il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Accompagnato dall’assessore per la Salute Ruggero Razza, il governatore si è recato al Policlinico di Catania per testimoniare il messaggio augurale al personale, agli operatori sanitari e ai ricoverati. Domenica il presidente della Regione e l’assessore alla Salute saranno al Civico di Palermo per dare l’avvio alla campagna di vaccinazione nell’Isola. “Sono contento – ha detto Musumeci – di avere trascorso una parte del giorno di Natale, insieme all’assessore Razza, con i sanitari, i volontari, gli operatori di uno dei piu’ grandi ospedali dell’Isola. E’ importante stare accanto ai familiari in un giorno speciale, per condividere insieme il dolore e soprattutto la speranza”. (ANSA).