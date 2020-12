Chiosco aperto in piena “zona rossa”, scattano la sanzioni

Nei giorni di zona rossa, i carabinieri di Paternò hanno sottoposto a controllo 3 esercizi commerciali, 78 veicoli, identificando 120 persone. Uno degli esercizi commerciali, nello specifico un chiosco, è risultato aperto in totale violazione dei dettami ministeriali, che imponevano l’apertura delle attività per la somministrazione di bevande ed alimenti nei giorni festivi e prefestivi, solo per l’asporto. All’atto del controllo vi erano 5 avventori, che stavano consumando delle bevande, tutti sanzionati per essere contravvenuti al divieto di assembramento, mentre 2 di loro sono stati sanzionati anche per il mancato utilizzo dei d.p.i.. Al locale è stata inoltre applicata la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni. In totale sono state elevate contravvenzioni per 2.800,00 euro.