Covid e decreto di Natale: multe anche a chi ha violato la quarantena

I carabinieri hanno sanzionato in tutto trenta persone: tre dovevano essere in isolamento

PALERMO – Sono state 1500 le perosne sottoposte a controllo da parte dei carabinieri nel giorno del Natale a Palermo e in provincia. Trenta le sanzioni elevate per aver violato il decreto del governo che regola spostamenti e aperture nei giorni delle festività natalizie. In 27 casi la multa è stata di quattro cento euro, più alta in altre tre ciscostanze: i militari, in aizone nei punti nevralgici del capoluogo siciliano e nelle zone più frequentate della provincia, hanno infatti colto sul fatto tre persone che hanno violato la quarantena legata all’emergenza sanitaria da Covid-19: per loro è anche scattata la denuncia. Controllate anche cento attività commerciali, non sono emerse particolari irregolarità.

A livello nazionale sono state 55.486 le persone controllate nel giorno di Natale nell’ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre. Di queste, 823 sono state sanzionate e 7 denunciate per aver violato la quarantena. Secondo i dati del Viminale, sono state invece 8.794 le verifiche sulle attività ed esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 9 negozi e a sanzioni per 31 titolari.