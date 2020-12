Covid, in Sicilia 720 nuovi positivi e 17 morti

In Sicilia sono 720 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Questo il bollettino del 25 dicembre del ministero della Salute. I morti sono stati invece 17. Stabili i ricoveri in terapia intensiva e in corsia. I tamponi effettuati sono stati meno di 7 mila.

In terapia intensiva ci sono ad oggi 174 persone (ieri erano 173), mentre i ricoverati complessivi sono 1.169 (ieri erano 1.181). I pazienti dichiarati guariti sono stati 852 e dunque il numero degli attualmente positivi nell’Isola scende a 33.232 (dei quali 32.063 asintomatici e in isolamento domiciliare).

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 19.037 nuovi casi di coronavirus con altri 459 morti (il totale delle vittime pertanto sale a 71.359).