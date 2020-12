Nevicate, piogge e venti forti: è allerta gialla anche in Sicilia

Condizioni in peggioramento. Le previsioni per le prossime ore

In atto un peggioramento delle condizioni meteo al Nord, in estensione anche al resto d’Italia: previsti nevicate al Centro, temporali sui versanti tirrenici al Sud e venti forti sulla Sardegna. La Protezione civile ha emesso per oggi una allerta gialla in 11 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e

Sicilia.