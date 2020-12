Stasera in tv, torna il gioco dei pacchi con “Affari tuoi”

Tutta la programmazione per la serata di Santo Stefano

Per la serata di Santo Stefano, la programmazione televisiva offre una ricca serata di cinema, gioco televisivo e Harry Potter.

RAI 1 trasmette, alle 20.40, la prima puntata di “Affari tuoi – Viva gli sposi”, il gioco condotto da Carlo Conti. Ogni puntata del gioco sarà dedicata a una coppia di promessi sposi, alla quale “Affari tuoi” spera di offrire un aiuto importante nella realizzazione di una nuova famiglia.

Su RAI 2 andrà in onda, alle 21.05, “Natale alle Hawaii”, una commedia sentimentale-romantica, con Lea Michele. È la storia del ritrovamento del primo amore della vita di una giovane donna, Olivia. Nonostante il tempo passato, i due non demordono, ma le circostanze ostacolano la creazione di questa possibile coppia.

Su RAI 3 alle 22.00 andrà in onda un’esperienza cinematografica senza precedenti. “Loving Vincent”, il primo film interamente dipinto su tela, che racconta la vita e la controversa morte di Vincent Van Gogh, attraverso i suoi dipinti e i personaggi che li popolano.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.30, “The Terminal”, la commedia drammatica che racconta la storia di un uomo, Viktor Navorski, giunto all’aeroporto J.F Kennedy dalla Krakozhia, un piccolo stato nato dalla frantumazione dell’Urss, e bloccato al terminal dell’aeroporto a causa di un colpo di stato avvenuto in Patria. Viktor, interpretato da Tom Hanks, sarà costretto a mettere da parte il suo sogno per cui è giunto negli State.

Su CANALE 5 verrà trasmessa la seconda parte di “Harry Potter e i doni della morte”. Hogwarts e il mondo della magia è occupato da Voldemort e i Mangiamorte. Il loro obiettivo è uno solo: uccidere Harry Potter e disperdere l’esercito di Silente. Harry Potter non demorde e cercherà, grazie all’aiuto dei suoi cari amici Ron e Hermione, di annullare una volta per tutte Voldemort.

ITALIA UNO trasmetterà “Il ciclone”, la commedia romantica con Leonardo Pieraccioni. Il film mette in luce lo stravolgimento di un paesino toscano e della famiglia di Levante a causa dell’arrivo di una compagnia di splendide ballerine di flamenco.

Per gli amanti dei film romantici, LA7 e TV9 trasmetteranno due commedie: su LA7, alle 21.25, verrà trasmesso “Il matrimonio che vorrei” con Maryl Streep. È la storia di una donna che cerca di convincere il marito a incontrare un terapeuta che potrebbe aiutarli a risolvere le loro problematiche di coppia. Durante un viaggio terapeutico di una settimana, i due cercheranno di liberarsi delle proprie inibizioni a letto e di riaccendere la loro scintilla; TV8, ALLE 21.30, trasmetterà “Un Natale da Cenerentola”, con Emma Rigby. È la storia di un incontro durante un ballo in maschera natalizio, un incontro che non darà la possibilità alla ragazza di rivelare da subito la sua identità.