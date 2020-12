ACR Messina, Sciotto: “Soddisfatto del lavoro svolto”

MESSINA – “Chiudiamo l’anno con una vittoria, per la prima volta sono soddisfatto del lavoro svolto, nonostante le mie personali sofferenze familiari, avendo perso prima mio fratello ed in seguito mia madre, sono felice di aver cominciato a dare alla città le soddisfazioni che merita”. A scriverlo in una lettera inviata ai tifosi è il presidente dell’ACR Messina, Pietro Sciotto. Il numero uno della società giallorossa ha poi proseguito: “Tengo molto ai valori della famiglia che, come ho sottolineato anche ai nostri calciatori, fanno si che io mi senta, con tutti loro, parte di un’unica famiglia. Ovviamente, il cammino è ancora lungo ma, almeno quest’anno, sono contento di poter augurare insieme al mio socio Del Regno, alla città ed in particolare ai tifosi del Messina, un affettuoso Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo che ci possa regalare l’obiettivo a cui noi tutti aspiriamo”, ha concluso Sciotto.